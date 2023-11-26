الأحد 26 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دبلوماسي سابق يكشف انتهاكات الاحتلال لاتفاق الهدنة في غزة (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 كشف السفير أحمد رخا، مساعد وزير الخارجية الأسبق، انتهاكات الاحتلال للهدنة في غزة التي أقرها مع حركة حماس، مؤكدًا أنه حاول منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة أمس، من أجل إخلائه قسريًا بالقوة، وليندفع الأهالي إلى الجنوب.

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الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال قطاع غزة

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الاحتلال الإسرائيلي يصيب 7 فلسطينيين عادوا لتفقد منازلهم وممتلكاتهم شمال غزة

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ ما حدث منذ إقرار الهدنة هو العكس، فقد بدأ الفلسطينيون يتجهون ناحية الشمال، وقتل الاحتلال 2 منهم وجرحوا 2 آخرين، ولكن مصر وقطر والولايات المتحدة ضغطت على دولة الاحتلال، فقبلت تنفيذ الهدنة كما هي. 

 وأوضح، أن الاحتلال مستمر في الاعتداء على الضفة الغربية، وهذا شيء لا بد من التنبه له، إذ تشهد مجزرة وتدميرًا شاملًا، مضيفًا أن الاحتلال سيطر بشكل تام على الضفة الغربية، ومن ثم، فإنه لا يجب عليه ممارسة القتل والتدمير، وهذا شيء يدل على أن الاحتلال لم يخرج من الصدمة التي تعرض لها في السابع من أكتوبر الماضي. 

تفاصيل الهدنة:

 تنص الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية بين إسرائيل وحماس على هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينًا فلسطينيًا، وإدخال شاحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر.

 

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