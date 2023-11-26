أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم الأحد في الأسواق المحلية

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم الأحد في الأسواق المصرية والمحلية، وتراوح سعر البصل مابين 15 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر الجزر بدون عروش مابين 6 إلى 10 جنيهات.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم الأحد في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سوق الخضار والفاكهة

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيه

- يتراوح سعر البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيه

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 4.5 جنيه

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 7 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالى» من 20 إلى 28 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 6.5 جنيه

- يتراوح سعر الخيار صوب من 9 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 32 إلى 38 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 9 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 25 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر القثاء من 3.5 إلى 5.5 جنيه

- يتراوح سعر الخس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيه

- يبلغ سعر الكرنب سلاطه «الواحدة 2 كيلو» 10 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب احمر «الواحدة كيلو» 12 جنيهات

- يتراوح سعر القرنبيط «الواحدة 2 كيلو» من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البروكلي من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفجل الأحمر«الربطة كيلو» 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الشبت «100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر البقدونس «100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر الجرجير «100رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر الكسبرة « 100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر النعناع «100 رابطة كيلو» 7.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال بلدى من سعر: 3.5 إلى سعر: 5 برتقال سكرى من سعر: 4 إلى سعر: 7 برتقال أبو سرة من سعر: 5.5 إلى سعر: 6.5 نارنج من سعر: 2 إلى سعر: 4 يوسفى من سعر: 5.5 إلى سعر: 7.5 جريب فروت من سعر: 4 إلى سعر: 6 ليمون حلو من سعر: 7 إلى سعر: 10 ليمون بلدى من سعر: 4.5 إلى سعر: 8 ليمون اضاليا من سعر: 2.5 إلى سعر: 4 عنب رومى أحمر من سعر: 10 إلى سعر: 13 عنب مستورد أصفر من سعر: 35 إلى سعر: 0

عنب مستورد أسود من سعر: 35 إلى سعر: 0 تفاح أمريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلومن سعر: 25 إلى سعر: 35 تفاح جولدن من سعر: 20 إلى سعر: 30

تفاح سورى لبنانى من سعر: 18 إلى سعر: 28 بلح سمانى من سعر: 13 إلى سعر: 16 بلح زغلول من سعر: 18 إلى سعر: 22 بلح أم الفراخ من سعر: 7

بلح رملى من سعر: 8 إلى سعر: 12 بلح سيوى من سعر: 30 إلى سعر: 40 بلح بنت عيشه من سعر: 8 إلى سعر: 12 تين برشومى

من سعر: 8 إلى سعر: 14 جوافة من سعر: 5 إلى سعر: 10 رمان من سعر: 10 إلى سعر: 22 فراولة من سعر: 14 إلى سعر: 20 كانتلوب

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 3.5 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 5.5 إلى 6.5 جنيه

- يتراوح سعر اليوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 4.5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2.5 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر العنب الكرمسون من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 10 إلى 13 جنيها

- يبلغ سعر العنب المستورد الأصفر من 35 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكى إيطالى «كرتونة 20 كيلو» من 20 إلى 30 جنيها

-يتراوح سعر البلح السماني من 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر البلح الزغلول من 13 إلى 16 جنيها

- يتراوح سعر البلح الرملي من 8 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر البلح السلمي من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها

- يتراوح سعر التين البرشومي من 8 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 22 جنيها