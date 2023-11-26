التخلي عن العادات الغذائية الخاطئة واتباع نظام غذائي صحي يُطيل عمر الإنسان

كشفت دراسة جديدة أن التخلي عن العادات الغذائية الخاطئة والتحول إلى نظام غذائي صحي حتى عقب مرور سنة من العمر يمكن أن يساهم في إطالة العمر المفترض للإنسان.

أهمية التخلي عن العادات الغذائية الخاطئة

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يساعد إتبا نظام غذاء صحي رفع متوسط العمر بين النساء حتى 86 بدلاً من 77، وبين الرجال إلى 83 عاما تقريبا.

وتشمل أهم التغييرات الغذائية التي يجب إتباعها للحفاظ على صحتك لأطول فترة ممكنة، وفقًا لدراسة أجريت على أكثر من 460 ألف شخص في المملكة المتحدة، هي تقليل تناول المشروبات السكرية واللحوم المصنعة مثل النقانق واللحم المقدد، مع تناول المزيد من المكسرات والحبوب الكاملة، مثل تلك الموجودة في الشوفان والقمح والذرة.

وبشر الباحثون أن الوقت لايزال مبكرًا، حتى لمن هم في العقد السابع من العمر، فإتباع نظام غذاء صحي يمكن أن يعزز من فرصهم العيش لفترة أطول يبلغ متوسطها 4 سنوات.

يمكن لرجل يبلغ من العمر 70 عاما أن يعيش لمدة أربع سنوات أطول، حتى سن 86 عاما، بينما تعيش امرأة تبلغ من العمر 70 عاما لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر إضافية، إلى ما بعد عيد ميلادها الثامن والثمانين.

ينصح دليل Eatwell بتناول 5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، مع تناول ما يكفي من الأطعمة النشوية والغنية بالبروتين، وتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والسكر.

وقال الباحث لارس ثادنيس من جامعة بيرجن، الذي قاد الدراسة: "إن الأكل الصحي يمكن أن يمنع الوفيات المبكرة بسبب أشياء مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمكن للأشخاص الذين يغيرون نظامهم الغذائي قدر الإمكان المساعدة في تقليل هذه الوفيات التي يمكن تجنبها.

وأضاف ثادنيس: "إن الأولوية الرئيسية هي أن يقلل الناس من استهلاكهم للمشروبات السكرية مثل الكولا وعصير الليمون، واللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق، وتناول المزيد من الحبوب الكاملة والمكسرات.

وشمل البحث، المنشور في مجلة Nature Food، 467354 شخصًا شاركوا في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وملأوا استبيانات حول ما تناولوه في العام السابق وعمل الباحثون على المقارنة بين الأشخاص مع الوقت، لمعرفة العمر الذي ماتوا فيه، مما كشف عن أنواع النظام الغذائي المرتبط بحياة أطول.

وخلصت الدراسة أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي، والذين يمثلون خمس الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة المبكرة، يتناولون عادةً كمية صغيرة فقط من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات والأسماك واللحوم البيضاء والحليب أو منتجات الألبان - أو لا يتناولون أي شيء على الإطلاق، لكنهم استهلكوا كمية كبيرة من اللحوم المصنعة والمشروبات السكرية والبيض والحبوب المكررة - المصنعة، بدلا من الحبوب الكاملة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والأرز الأبيض والخبز الكامل والشوفان.