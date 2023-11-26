معاش الطفل.. التفاصيل الكاملة لصرف الدعم

معاش الطفل.. يمكن للمواطنين الحصول على معاش للطفل من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، عقب استيفاء الشروط المطلوبة بوحدة الشئون الإجتماعية التابع لها، والتقديم بمحل الإقامة الخاص بالطفل الذي يرغب المواطن في الحصول على معاش له.

قيمة معاش الطفل

ويتم صرف معاش الطفل بقيمة 350 جنيها للطفل الواحد، على أن يكون الحد الأقصى 3 أطفال في الأسرة، وفي سياق ذلك تحصل الأسرة التي تمتلك 3 أطفال معاش 1050 جنيهًا، لفئات معينة وهم: الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، وأطفال المرأة المطلقة في حالة زواجها أو وفاتها أو سجنها، وأطفال العائل المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل

- نموذج طلب الحصول على معاش الطفل.

- وجود صورة ضوئية من وثيقة زواج الأم.

- توفر صورة ضوئية من شهادة وفاة الوالدين إذا كان الطفل يتيما.

- وجود مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

- وجود صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل.

- توفر صورة ضوئية من وثيقة طلاق الوالدين.

شروط الحصول على معاش الطفل

- يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

- يجب أن يقل عمر الطفل عن 18 عامًا.

- يكون الطفل يتيم الأب أو الأم والأب.

- ألا يكون للطفل دخل أو ميراث يفوق المعاش.

- عدم امتلاك الأسرة دخل شهري ثابت أو تتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة شهرية.