خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات

معاش استثنائي.. بعد الارتفاع الجنوني للأسعار وزيادة الأعباء والمسؤوليات على المواطنين يبحث أصحاب المعاشات عن دخل شهري إضافي يساعده على تلبية احتياجات الأسرة من متطلبات الحياة، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل دائم، سواء كان ذلك بتوفير مصدر دخل شهري لهم أو بإحدى الطرق الأخرى، ومن أبرز تلك المساعدات التي تقدمها للمواطنين حصولهم على معاش استثنائي.

وترصد "بوابة الوفد" خلال السطور التالية خطوات الحصول على معاش استثنائي والشروط اللازم توافرها في مستحق المعاش الاستثنائي.

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك 4 فئات يحق لهم طلب التقديم على معاش استثنائي، وهم كالتالي:

مستحقي المعاش الاستثنائي العاملين السابقين بالجهات الحكومية وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الاجتماعية والصحية.

ضحايا الكوارث العامة.

من قدم خدمة جليلة للدولة.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

يمكنك الحصول على معاش استثنائي إذا كنت من العاملين السابقين بالقطاع الإداري أو القطاع العام، يجب استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة مكتب التأمينات المختص أو العمل السابقة، وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية للحصول على معاش استثنائي أو تحسين المعاش.

يتم تحويل الراغب في الحصول على معاش استثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي، من أجل العرض على اللجنة الطبية المختصة لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل المدى، وهذا الإجراء يكون في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

يتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي.

عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة المختصة لتقرير مدى أحقية الحصول على معاش استثنائي.