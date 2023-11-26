في أول يوم عمل.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الأحد، في البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري، استقرارًا، وسجل داخل البنك المركزى المصرى نحو 30.83 جنيه للشراء، وللبيع نحو و30.93، فيما سجل اليورو في البنك المركزى نحو 33.9619 جنيه للشراء، وللبيع نحو 34.0819.

وسجل الدولار فى بنكى الأهلى ومصر، الأحد نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكى الأهلى ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية، كخدمة تقدمها الوفد بصورة يومية ولحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولارية والقطاتع المصرفي المصري، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية:

الدولار

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

سجل الدولار صباح اليوم فى البنك المركزى للشراء 30.8380، وللبيع 30.9357.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم فى مصر داخل البنك التجارى الدولى Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية فى البنوك المصرية مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم فى البنك الأهلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصرف أبوظبى الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم فى مصر داخل مصرف أبوظبى الإسلامى 30.90 جنيه للشراء، وللبيع 30.95