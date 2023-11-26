رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023.. يبحث الكثير من المواطنين بكافة أنحاء المحافظات بالبحث على رابط معرفة فواتير الكهرباء 2023 لسدادها بدلًا من التعرض لغرامة التأخير.

ويمكن الدخول عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 من خلال هذا الرابط الإلكتروني من خلال زيارة موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة من الرابط التالي: أضغط هنا.

وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة: https://www.eehc.gov.eg/.

ويقوم المستعلم بأختيار أيقونة "الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد"، أدخل رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك، أدخل البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

-الضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.

- ثم الضغط على اختيار “الاستعلام عن الفواتير” مباشرة.

- يقوم المشترك بتحديد اسم المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر2023.

- ثم يقوم المستعلم بإدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام الخاص به.

- ثم يقوم المستعلم بالضغط على زر استعلام، وستظهر آخر فاتورة كهرباء إضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

- وعند عدم ظهور الفاتورة يحاول العميل التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، ورقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو أي فاتورة سابقة.

وتتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا كارت المرتبطة بالمحافظ البنكية، وتتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء