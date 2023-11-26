تفاصيل وفاة فتاة بعد إعطائها حقنة داخل صيدلية بالتبين

كشفت تحقيقات نيابة مايو والتبين الجزئية، تفاصيل وفاة فتاة بعد إعطائها حقنة من دون إجراء اختبار الحساسية لها؛ بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفتاة المتوفية تبلغ من العمر 12 سنة، وتعاني من حصوات في الكُلى، وذهبت إلى إحدى الصيدليات في التبين للحصول على العلاج.

وتقابلت الفتاة المتوفية مع مساعدة صيدلي تعمل في الصيدلية، وقامت الأخيرة بإعطائها حقنة من دون إجراء اختبار الحساسية لها؛ فتدهورت حالتها الصحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

كما تبين من التحريات الأولية أن الحقنة التي حصلت عليها الفتاة المتوفية هي مضاد حيوي، ولابد من إجراء اختبار الحساسية للمريض قبل الحصول عليها، وهذا لم يحدث في الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا مفاده وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة من دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة من دون إجراء اختبار الحساسية لها، فتدهورت حالتها الصحية وتوفت في الحال.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط الفتاة العاملة في الصيدلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما ابنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .



الداخلية تكشف حقيقة انتحال شخص صفة رجل شرطة للنصب على آخر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شكوى مواطن على موقع «فيس بوك» بشأن قيام آخر بانتحال صفة رجل شرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المشكو فى حقه باستلام مبلغ مالى من (زوج شقيقته، مقيمان بالخارج "بينهما خلافات عائلية") لشراء شقة سكنية، إلا أنه قام بتحرير عقد الشقة باسم شقيقته دون علم زوجها.

وبسؤال شقيق الزوج، أيد ذلك واتهم المشكو فى حقه بالنصب على شقيقه وانتحال صفة رجل شرطة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر قيامه بارتكاب واقعة انتحال الصفة وعلل ادعاء زوج شقيقته بذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.