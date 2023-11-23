موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر.. ارتفعت خلال الآونة الأخيرة أسعار السكر في المحال بشكل لافتٍ للنظر، وهو ما أثار حفيظة المواطنين، عقب وصول سعر كيلو السكر الواحد، 50 جنيهًا، وهو ما تسبب في وجود استياء لدى قطاع كبير من المصريين، حيث إن ارتفاع أسعار السكر تكشف مدى جشع التجار، وهو ما يستلزم تشديد الرقابة على الأسواق.

السوق السوداء

ويذهب بعض التجار إلى احتكار السلع، بغية بيعها في السوق السوداء بأسعار تبلغ الضعف عن الأسعار المعلنة لـ كيلو السكر، رغم انطلاق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية.

موعد انخفاض سعر السكر في الأسواق

وعن موعد انخفاض سعر السكر في الأسواق، توقع حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات متلفزة، انتهاء أزمة السكر الحالية خلال أسبوع، مؤكدًا أن 90% من السكر إنتاج محلي، إذ لدى مصر شبه اكتفاء ذاتي من السكر، وأن زيادة سعر السكر إلى نهاية موسم قصب وبنجر السكر.

3 أسعار للسكر

وكشف حازم المنوفي، أن هناك 3 أسعار للسكر، وهم: السكر التمويني بـ12.60 جنيه، والسكر في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بـ27 جنيهًا للكيلو، والسكر الحر بنحو 50 جنيهًا للكيلو.