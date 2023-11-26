الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية

الحج
الحج

حج الجمعيات الأهلية.. يبحث العديد عبر محرك البحث"جوجل"، عن آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 والذي من المقرر أن يتم غلق باب التسجيل يوم 30 نوفمبر الجاري. 

وقد بدأت عملية التسجيل في حج الجمعيات الأهلية يوم 14 نوفمبر وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي على أن يتم الإعلان عن الأسعار خلال الأيام المقبلة عقب إجراء القرعة العلنية لحج الجمعيات في النصف الثاني من ديسمبر المقبل لمعرفة الفئات التي يتم قبولها للحج.

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شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 

يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب

 أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا

 أن تكون الجمعية الأهلية أو المؤسسة التي يتم تقديم الطلب إليها مقيدة قبل 1/11/2023م

ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية، أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي

ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته

أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

ألا تقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويستثني من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

الأوراق المطلوبة 

جواز سفر إلكتروني يكون صالح بما لا يقل عن سنه

بطاقة الرقم القومي وتكون سارية بما لا تقل عن سنة

 عدد 12 صورة لها خلفية بيضاء

وجود بطاقة صحية

 استخراج فيش جنائي إلكترونية

إصدار شهادة طبية من أحد الجهات المعنية وهي من تقررها وزارة الصحة المصرية بعدم الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كالاتي:

مرضى الفشل الكلوي

مرضى التليف والفشل الكبدي

المصابين بحالات القلب الحرجة والسرطان والأمراض النفسية

مرضى الإعاقات الذهنية والبصرية والزهايمر

وجود أي مرض يعيق أداء مناسك الحج

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