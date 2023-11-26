الشباب والرياضة: ٨٥٠ طالبة تشارك في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

عقدت وزارة الشباب والرياضة، الاجتماع الفني الخاص باللقاء الرياضي للفتاة الجامعية "أولمبياد الفتاة الجامعية"، للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، للعام السابع عى التوالي.

برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة" خلال الفترة من يوم ٢٥ حتى يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية بأبوقير.

وخلال الاجتماع الفني تم توضيح كافة اللوائح والقوانين الخاصة بالمسابقات، وإجراء القرعة وأماكن ومواعيد تنفيذ المباريات والمنافسات الرياضية، كذلك التحقق من جاهزية الملاعب والأدوات الرياضية والتأكيد علي توافر كافة عوامل الأمن والسلامه لكافة المشاركين في اللقاء.

كذلك أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد، وصول كافة وفود الجامعات المشاركة والبالغ أعدادها ٨٥٠ طالبة يمثلون ٣٢ جامعة مصرية مختلفة (جنوب الوادي - بنى سويف - سوهاج - دمياط - بنها - أسوان - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - قناة السويس - السويس - أسيوط - أسيوط الأهلية - المنوفية - المنوفية الأهلية - السادات - الأزهر - حلوان - القاهرة - دمنهور - العريش - عين شمس - تعليم عالي - الإسكندرية - المنيا - المنيا الأهلية - الفيوم - مطروح - سفنكس - الجلالة الأهلية - حورس - بدر).

تقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – ألعاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز)، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية(بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، علي ان يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.



