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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر وبيرسبوليس القادمة في دوري أبطال آسيا

مباراة النصر وبيرسبوليس
مباراة النصر وبيرسبوليس

يستعد النصر السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد فريق بيرسبوليس الإيراني والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

يدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدير الفني لويس كاسترو متربعًا على صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 12نقطة، بعد حصد العلامة الكاملة والفوز في المواجهات الأربعة التي خاضها حتى الآن.

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جاهزية رونالدو وأوتافيو لمباراة النصر وبيرسبوليس

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كاسترو مدرب النصر: كريستيانو رونالدو رقم واحد في العالم

بينما يدخل فريق بيرسبوليس الإيراني المباراة وهو في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل، بينما خسر مباراة وحيدة حتى الآن.

موعد مباراة النصر وبيرسبوليس والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين المقبل الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد بيرسبوليس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قنوات SSC و بي إن سبورت الرياضية.

جاهزية رونالدو وأوتافيو لمباراة النصر وبيرسبوليس

أعلن نادي النصر جاهزيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو و أوتافيو مونيرو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودي في تقرير لها اليوم جاهزية الثنائي « كريستيانو رونالدو - اوتافيو مونتيرو» لمواجهة بيرسبوليس؛ بعدما أثبتت الفحوصات سلامتهم من الإصابة.

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