كاسترو مدرب النصر: كريستيانو رونالدو رقم واحد في العالم

أشاد المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، بمواطنه كريستيانو رونالدو بعد هدفيه أمام الأخدود في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتربع رونالدو على قمة هدافي الدوري السعودي برصيد 15 هدفا بعد مرور 14 جولة من المسابقة.

وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رونالدو لاعب مختلف، وهو رقم 1 في العالم، وحينما يكون لديك اللاعب رقم 1 عالميًا، كل شيء سيصح سهلًا بالنسبة لك".

وأضاف "نجحنا في التحكم بالمباراة، وكنا أفضل من الخصم وانتصرنا بنتيجة جيدة أمام فريق محترم".

واصل: "لا زلنا بعيدين بشكل كبير عن نهاية دوري روشن السعودي، وخسرنا نقاط في انطلاق الدوري، واستطعنا تقليص النقاط مع المتصدر، ولا ننظر للدوري دون النظر لمن خلفنا".

وأتم تصريحاته: "لم أقم بإراحة ساديو ماني وبروزوفيتش من أجل مباراة الهلال القادمة، ولكنهم وصلوا متأخرًا للفريق فلم يكونو جاهزين للقاء".