جاهزية رونالدو وأوتافيو لمباراة النصر وبيرسبوليس

أعلم نادي النصر جاهزيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو و أوتافيو مونيرو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويستعد النصر السعودي لمواجهة بيرسبوليس الإيراني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودي في تقرير لها اليوم جاهزية الثنائي « كريستيانو رونالدو - اوتافيو مونتيرو» لمواجهة بيرسبوليس؛ بعدما أثبتت الفحوصات سلامتهم من الإصابة.

موعد مباراة النصر وبيرسبوليس والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد بيرسبوليس في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قنوات SSC و بي إن سبورت الرياضية.