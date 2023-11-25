هيونداي تستعد لطرح الجيل الجديد من توسان

تستعد شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات توسان، والتي صممت لتكون مركبة كروس أوفر جذابة وعصرية، وحمل الجيل الجديد من السيارة هيونداي توسان، العديد من التغييرات من حيث الشكل الخارجي مقارنة بسيارات هيونداي توسان الحالية، إذ حصلت على واجهة أمامية مختلفة، فيها مصابيح LED مميزة التصميم، واكتسبت الواجهة ملامحا رياضية بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة وتصميم غطاء شبك المبرد.

ألوان جديدة للجيل الجديد من هيونداي توسان

وحصل الجيل الجديد من السيارة هيونداي توسان أيضا على تصميم جديد لممتصات الصدمات والإطارات البلاستيكية المحيطة بالهيكل وإطارات العجلات، كما أضيف لونان جديدان إلى مجموعة ألوان نسخها هما الكحلي والرصاصي الغامق، ومن الداخل جاء الجيل الجديد من السيارة هيونداي توسان على واجهة قيادة جديدة كليا، إذ جهّزت الواجهة بلوحة منحنية عليها شاشتان لمسيتان مقاس كل منهما 12.3 بوصة، أما عصا التحكم بوضعيات الحركة فنقلت من بين المقعدين الأماميين وثبتت على المقود، ووضع مكانها لوحة شحن لاسلكي للهواتف.

وجهّزت السيارة هيونداي الجيل الجديد من توسان هذه المركبة بأنظمة إضاءة داخلية مميزة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تشغيل المحرك عن بعد.

ومن المنتظر أن يتم طرح الجيل الجديد من هيونداي توسان كموديل 2025 بحسب المعلن.

السيارة هيونداي توسان مصر

جدير بالذكر أن جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، قد طرح الجيل الحالي من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات هيونداي توسان في 2021.

وتقدم هيونداي توسان المتوافرة في مصربـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها تحتوي على محرك سعة 1600 سي سي تيربو، 180 حصان، وعزم 265 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات "دوال كلاتش".

وتتوافر هيونداي توسان بداية من الفئة الأولى بـ 6 وسائد هوائية، وفرامل مضادة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DBC، ونظام المساعدة في ثبات المقطورة TSA، وفرامل يد إلكترونية EPD، تعليق تلقائي لفرامل اليد الإلكترونية، ونظام تحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.