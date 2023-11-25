هالاند يتفوق على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



واستطاع هالاند تسجيل هدف التقدم للمان سيتي، بينما عادل ألكساندر أرنولد التعادل للريدز، بعد التمريرة المميزة من قبل الدولي المصري محمد صلاح.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية، أن هالاند نجح في الوصول للهدف رقم 50 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الدولي النرويجي أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج وصولًا لهذا الرقم من الأهداف، حيث جاء ذلك بعدما خاض 48 مباراة فقط.

ويحل أندي كول في الوصافة، بعدما أحرز 50 هدفًا في 65 مباراة، فيما يأتي آلان شيرر ب 66 مباراة، ورود فان نيستلروي ب 68 مباراة.

بينما يأتي محمد صلاح في المركز الخامس، حيث سجل 50 هدفًا خلال 72 مباراة، خلال مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتساوي مع فرناندو توريس.

الجدير بالذكر أن صراع الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم أصبح شرسًا، حيث يحل مانشستر سيتي في صدارة الترتيب ب 29 نقطة، بينما يأتي ليفربول في الوصافة ب 28 نقطة.