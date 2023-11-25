مصرع 4 تلاميذ بينهم 3 أشقاء وإصابة 9 آخرين في حادث بديروط

حادث مأساوي هز مدينة ديروط بأسيوط صباح اليوم، حيث لقي أربعة تلاميذ حتفهم بينهم ثلاثة أشقاء وأصيب تسعة آخرون في حادث انقلاب سيارة. ووقعت الحادثة في ترعة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وفقًا للتحقيقات الأولية، فإن السيارة التي كانت تقل عددًا من الطلبة انحرفت عن مسارها وانقلبت في الترعة تحت وزن الركاب الثقيل. وجاءت أخبار وقوع الحادث مروعة ومحزنة للمجتمع المحلي، حيث توجهت قوات الشرطة والإسعاف على الفور إلى مسرح الحادث لتفقد الوضع وتقديم العون.

تم نقل المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى لإجراء التشريح الطبي والتحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

قدمت السلطات المحلية والتعليمية تعازيها الحارة لأسر الطلاب الذين فقدوا أرواحهم في هذه الكارثة الغير متوقعة. وقد طالبت السلطات المختصة بضرورة التحقيق الشامل في الحادثة لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في المستقبل.

يجب أن يكون هذا الحادث تذكيرا قاسيا للجميع بأهمية السلامة على الطرقات وضرورة الاحتراز في القيادة. كما يجب على السلطات والمجتمع التعاون في تنفيذ حملات توعية لزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية وضرورة اتباع القواعد المرورية.

نتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونسأل الله أن يرحم الضحايا ويعطي أسرهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. وعلينا جميعًا أن نعمل معًا للحد من حوادث الطرق ولتوفير ظروف أكثر أمانًا لطلابنا وجميع أفراد مجتمعنا.