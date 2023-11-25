تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مشتعلة بالدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق برينتفورد، في مواجهة من العيار الثقيل والتي تجمعهما علي ملعب جريفين بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت - جابريل - زينتشينكو - كيوير

خط الوسط: جورجينهو - هافريتز - فييرا

خط الهجوم: نيلسون - تروسارد - نيكيتاه.

موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال مع برينتفورد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء السبت بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة أرسنال ضد برينتفورد، في الدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports HD 1.

آرسنال يطمع في صدارة الدوري الإنجليزي

ويخوض فريق آرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني مايكيل أرتيتا المواجهة بعد فوزه المستحق 3-0 على بيرنلي في الجولة الماضية.

ويبحث أرسنال عن الفوز واستغلال الفرصة لاقتناص صدارة الدوري الإنجليزي، في حال خرجت قمة المتصدر مانشستر سيتي والوصيف ليفربول، ظهر السبت، بالتعادل.

حيث يحتل آرسنال قبل لقاء اليوم وهو يمتلك 27 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.