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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النني على مقاعد بدلاء آرسنال أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

النني
النني

كشف مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال عن تشكيل الجانرز لمباراة برينتفورد، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بينهما على ملعب جيتيش كومينيتي.

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تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي

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موعد مباراة آرسنال وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري محمد النني وتواجده على مقاعد البدلاء، وفضل أرتيتا إشراك ديكلان و مارتين أوديجارد.



جاء تشكيل آرسنال لمباراة برينتفورد على النحو التالي:


في حراسة المرمى: آرون رامسديل
في خط الدفاع: تومياسو، وليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، زينتشينكو
في خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي
خط الهجوم: جابرييل جيسوس
 

موقف آرسنال وبرينتفورد


يأتي فريق آرسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك في رصيده 27 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.
 

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