«ESTA» تنظم ورشة عمل لأعضاء جمعية الاقتصاد السياسى حول «التحليل الفنى واتخاذ القرار الاستثمارى»

نظمت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين « «ESTA» مؤخرا ورشة عمل مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، بعنوان «التحليل الفنى واتخاذ القرار الاستثمارى بسوق الأوراق المالية»، وذلك فى إطار سلسلة الدورات التعليمة والتدريبية التى تجريها «ESTA» مع مجتمع الاقتصاد والأعمال.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الورشة تهدف إلى تقديم كافة المعلومات الخاصة بالجانب الفني، وعلاقته باتخاذ القرار الاستثمارى بسوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المرتبطة بسوق الأسهم.

أضاف «يونس» أن الورشة بمثابة تمهيد لإبرام بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بما يعمل على خدمة أعضاء الجمعيتين سواء جمعية المحللين الفنيين أو الجمعية المصرية للاقتصاد.

كما تستكمل «ESTA» برامجها التدريبية التى تنظمها مع الجهات المختلفة، المرتبطة بالشأن الاقتصادي، ومنها جهاز المشروعات الصغيرة، والمتوسطة التابع لمجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى أعضاء الجمعية.