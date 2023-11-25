«أودن للاستثمارات المالية» تجرى هيكلة شاملة لـ«العربية لحليج الأقطان» لتعزز نجاح تجاربها السابقة

3 شركات ضمن الدمج

تقوم شركة أودن للاستثمارات المالية خلال الأيام القليلة القادمة بإجراءات شاملة ومتكاملة لإعادة هيكلة شركة العربية لحليج الأقطان.

قال هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة أودن للاستثمارات المالية، إن عملية الهيكلة لشركة العربية لحليج الأقطان، تتضمن عملية دمج لعدد 3 شركات تابعة لشركة العربية.

أضاف «السيد» أن إعادة هيكلة الشركات، وزيادة رؤوس الأموال ساهم بصورة كبيرة فى تحقيق طفرات كان لها تداعياتها الإيجابية على نتائج الأعمال، وإيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023.

أشار إلى أنه يتم العمل على أن تكون «أودن» بنك استثمار ومنظومة متكاملة، مع بداية العام القادم 2024، حيث ستقوم شركة «أودن» بخلق أصول تديرها شركة ألفا لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والتى تدير أصولاً بنحو 15 مليار جنيه، لعدد من الجهات والهيئات الحكومية الكبرى، بمتوسط نسب عوائد 50%.

كما أشار «السيد» إلى أن «أودن» نجحت فى إعادة هيكلة لعدد 3 شركات، حيث حولت هذه الشركات من الخسائر للأرباح، والنجاح فى تطوير شركة أخرى وتحويلها من سوق خارج المقصورة إلى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً التخطيط لتحويل عدد من الشركات من سوق المشروعات الصغيرة إلى السوق الرئيسى.

تعد شركة «أودن» من الشركات التى تسطر صفحات مضيئة، ونماذج هيكلة ناجحة فى سوق الأوراق المالية.