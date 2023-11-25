ندوة عن أهمية القيم الاجتماعية ضمن أنشطة قصور الثقافة بالشرقية

شهد فرع ثقافة الشرقية، عدداً من الندوات والفعاليات التوعوية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفى السياق أقام بيت ثقافة أبوحماد بالتعاون مع مدرسة أبوحماد الثانوية التجارية المشتركة ندوة عن «أهمية القيم الاجتماعية والأخلاقية» شارك بها الشيخ محمد عبدالعظيم واعظ عام بمنطقة وعظ الشرقية، د. محمد رمضان مستشار التدريب والتثقيف، د. الشيماء محمد إبراهيم داعية إسلامية.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم أن الإنسان يولد على الفطرة السليمة ويكتسب خلال حياته الكثير من الصفات والقيم والأخلاق وأحياناً يكتسب الأخلاق الذميمة، موضحاً أن الإنسان السوى هو الذى يكتسب القيم والأخلاق الحميدة وهى كثيرة ومن أبرزها الصدق والأمانة والإخلاص وحب الخير للناس وغيرها الكثير.

وأكدت د. الشيماء أن القيم من أهم الركائز التى تبنى عليها المجتمعات وتقام عليها الأمم، مضيفة أن القيم الاجتماعية هى الخصائص أو الصفات المحببة والمرغوب فيها لدى أفراد المجتمع والتى تحددها ثقافته مثل التسامح والقوة، وأن للقيم الاجتماعية أمثلة وأنواعاً ولها أسباب تؤدى إلى غيابها عن واقع الحياة كما أن هناك سبلاً لتعزيزها وبنائها.

تحدث د. محمد رمضان عن القيم التربوية بشكل عام فى المجتمع كالصدق، الإيثار، الكرم، السخاء، الحياء والتضحية، كما تناول أسباب تراجع القيم فى المجتمع ضعف الوازع الدينى عند الأفراد، والتأثر بتكنولوجيا الاتصال والتواصل، حيث يتم ضخ العديد من القيم السلبية عبرها، مشيرا إلى أنه إذا كان لشبكات التواصل الحديثة إيجابيات فلها أيضاً سلبيات.

جاءت المحاضرة ضمن برامج إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامى خاطر، والذى شمل كذلك عددا من المحاضرات والفعاليات لمناقشة عدة قضايا متنوعة، حيث ناقشت مكتبة صفط زريق كتاب «تحرير المرأة» لقاسم أمين، بمدرسة صفط زريق الثانوية المشتركة، وأوضح سامح محمد حبيب فى المناقشة أهم عناصر الكتاب، مؤكدا أن المرأة هى ركن المجتمع الأصيل وأساسه، وأن الارتقاء بها يؤدى إلى الارتقاء بالمجتمع.

كما عقدت المكتبة محاضرة بمدرسة الشهيد رمضان السعيد الابتدائية بصفط زريق، بعنوان «العنف ضد المرأة» تحدث بها أحمد محمد الأخصائى الثقافى بالمكتبة عن مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله والآثار الناتجة والمترتبة عليه كل من العنف الجسدى والذى يترتب عليه الإيذاء الجسدى والجروح والإصابات، وتناول أسباب العنف ضد المرأة، موضحاً أن منها الخلافات الأسرية والطلاق نتيجة الفقر وعدم وجود الماديات والأموال مع الأسرة والفهم الخاطئ والعادات والتقاليد القديمة والمقارنة والتمييز بين الرجل والمرأة.

فيما أقامت مكتبة الصنافين الثقافية محاضرة بعنوان «الوقود الحيوى ودورة فى حل أزمة الطاقة» تحدثت خلالها أمانى أبوالفتوح عن مفهوم الوقود الحيوى، مؤكدة أنه الطاقة المستمدة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية منها، وهو أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة، على خلاف غيرها من الموارد الطبيعية مثل النفط والفحم الحجرى، وكافة أنواع الوقود الأحفورى والوقود النووى، ونفذ قصر ثقافة الزقازيق ورشة فنية أدارتها زينب رأفت وذلك بمدرسة الشهيد عقيد طيار هشام حسنى بيومي.