"أنا جائع يا رب" في منتدى الشعر المصري الاثنين

يقيم منتدى الشعر المصري ندوة في السادسة مساء بعد غد الاثنين 27 نوفمبر لمناقشة ديوان “أنا جائع يا رب”، للشاعر كريم عبدالسلام ، يشارك في المناقشة الشاعر والناقد عيد عبدالحليم ، والناقد د. هويدا صالح، والروائي د. محمد إبراهيم الشريف، ويديرها الشاعر والروائي علي عطا. وذلك بالمقر المركزي لحزب التجمع ، شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب، القاهرة.

وقد صدر لكريم من قبل عدة دواوين منها استئناس الفراغ، وبين رجفة وأخرى، وكتاب الخبز، وقنابل مسيلة للدموع، وغيرها.

من أجواء الديوان الذي ستتم مناقشته،

(عندما أمطرت ثلوجا في ديسمبر/وصمتت الطيور خوفا من الرعد والبرق/لم يجد الجائعون كفرا من التهام المدينة/ حتى تتوقف الرجفة في أجسادهم).

من الجدير بالذكر أن منتدى الشعر المصري يعمل منذ سنوات على تفعيل دور الشعر في الحياة الثقافية المصرية والعربية من خلال طرح قضايا إشكالية خاصة بتطوير الحركة الشعرية، مع الاهتمام بالتجارب الأكثر حداثة، ومناقشة ما يصدر من إصدارات خاصة بالشعر وفنون الأدب المختلفة.