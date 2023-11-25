مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا على بين سبورت

مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما في بطولة دوري أبطال أفريقيا على بين سبورت،يواجه نادي الأهلي في افتتاحية دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الجولة الأولى أمام فريق ميدياما الغاني، على إستاد القاهرة الدولي.

الأهلي تأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إثر تخطي فريق سان جورج الإثيوبي، بعد الفوز عليه 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت؟

بإمكان الجمهور العربي والجزائري على وجه الخصوص متابعة البث المباشر لمباراة مباراة الأهلي وميدياما عبر بدائل أخرى، حيث سيتم نقل هذه المباراة عبر تطبيق "تود"، أو من خلال خدمة "بي إن كونكت"، لكن يتوجب على من يرغب في متابعة المباراة أن يكون مشتركا في إحدى هاتين الخدمتين.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة ؟

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي وميدياما عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما الغاني

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : كريم الديبس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط : مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.