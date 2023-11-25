مالي تواجه فرنسا بنصف نهائي مونديال الشباب بعد الفوز على المغرب

تلقى المنتخب المغربي للناشئين تحت 17 عامًا خسارة من نظيره المالي بهدف نظيف، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم، والتي تستضيفها دولة إندونيسيا.



ونج

نجح المنتخب المالي للناشئين في تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة، والذي جاء من خلال لاعبه ديارا.

تفاصيل مباراة المغرب ومالي في كأس العالم للناشئين

حاول المنتخب التونسي تسجيل هدف التقدم، لكن محاولاته جاءت جميعها خارج المرمى، في المقابل هدد منتخب مالي نسور قرطاج بعدد من الفرص الخطيرة أيضًا.

ونجح اللاعب سيف الدين شلاغمو من إنقاذ مرمى المنتخب التونسي من هدف محقق بعدما أبعد الكرة، حيث كانت في طريقها للمرمى، بعد التسديدة القوية من قبل مكالو التي أطلقت في مواجهة الحارس طه بنغوزيل.

وواصل منتخب مالي سيطرته على المباراة، حيث سنحت له فرصتين خطيرتين لكن تألق الحارس بنغوزيل.

وجاء هدف المنتخب المالي في الدقيقة 80، بعدما وصلت الكرة للاعب كوناتي ليسددها، لكن القائم ردها، وعادت إلى ديارا الذي سجل الهدف الأول، لتنتهي المباراة بهزيمة المغرب والإقصاء قبل بلوغ نصف نهائي المونديال.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المالي نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال الشباب، والمقرر له الثلاثاء المقبل.