انطلاق فعاليات بطولة جنوب الصعيد لألعاب القوى بالمدارس الفكرية بقنا

أطلق الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إشارة البدء لانطلاق فعاليات بطولة جنوب الصعيد لألعاب القوى وكرة السلة لطلاب مدارس التربية الفكرية و الدمج بنين وبنات، بمشاركة طلاب محافظات قنا، والأقصر، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، والتي تستضيفها ملاعب معهد النور للمكفوفين بقنا.

وأنطلقت البطولة، التي تنعقد لمدة ثلاثة أيام، بحضور الأستاذة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور محمد سعد عضو إدارة التربية الخاصة بالوزارة، والاستاذ أحمد حلمى أبوزيد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، و الأستاذ عادل ابو الحمد مدير معهد النور للمكفوفين.

وأكد وكيل الوزارة، علي أهمية تلك المنافسات، و دورها في تحفيز طاقات ذوي الهمم، و دمجهم في المؤسسة التعليمية، و تشجيعهم على التميز الاجتماعي والتطور والنمو البدني والعقلي.