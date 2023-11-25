مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا..كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا..كورة لايف،يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما كورة اون لاين في دوري أبطال أفريقيا، يبحث الكثيرون من عشاق الكرة الافريقية عن موعد مباراة الاهلى وميدياما اليوم والقنوات الناقلة مجانا للموقعة الكروية ضمن الجولة الاولى من منافسات دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويعرض موقع الخليج 365، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، لذا سوف نرصد لكم عبر السطور الآتية، موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما في دوري الأبطال، والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم ضد ميدياما الغاني.

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق ميدياما بطل غانا، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، ضمن أولى مواجهات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023/2024، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي أحداث مباراة الأهلي اليوم ضد ميدياما الغاني.

تجرى المباراة التي تجمع بين المارد الأحمر المصري ونادي ميدياما الغاني منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال افريقيا 2023-2024 مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 عبى ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكه المكرمة والاسعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

يحكم المباراة وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي بوبو تراوي ويعاونه مودبيو ساماكي وأمادو بيلي وأمادو والحكم الرابع في المباراة سوري إبراهيما كيتا فيما أعلنت نجموعة قنوات Bein Sport أن النعلق الرياضي على محمد سيتولي التعليق على المباراة.

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