السبت 25/نوفمبر/2023 - 07:14 م 11/25/2023 7:14:45 PM

فقدت أمس صديقا عزيزا على قلبى ..وتأثرت بشده لوفاته بعد معاناة مع المرض المفاجئ الذى اعتقدت أنه انتصر عليه وتماثل للشفاء بعد جراحة سريعة لكن فوجئت كغيرى من اصدقائه وأحبابه وطبعا عائلته بالخبر المفجع على قلوبنا جميعا ...عرفت الحاج والشيخ طلعت مصطفى اسماعيل ابو كريشه ابن سوهاج وبلدياتى منذ سنوات بعيدة ..كان لنا لقاءات عديدة يتصل بى وياتى لحزب الوفد على فترات متقاربة نجلس سويا بالساعات..سواء داخل الوفد أو على المقهى القريب ..كان رحمه الله يمتلك حس سياسي من طراز فريد كما أنه عاصر حقبات سياسية كثيرة فى مصر عبر سنوات وذاكرته السياسية مازالت حاضره .. ويستطيع ببراعة و بهدوء شديد أن يربط الأحداث السياسية القديمة مع الحديثة ويستخلص منها اراء سياسية كنا نتفق كثيرا فيها مع قليل من الاختلافات ولكن نخرج نحن الاثنان فى كل لقاء سعداء بهذه المناقشات الفكرية ونتفق على لقاء جديد قادم.

الف رحمه ونور لصديقى المرحوم طلعت مصطفى اسماعيل ابو كريشه..والهم أسرته وابنائه الصديق محمد طلعت ابوكريشه وأخيه مصطفى كما اعزى صديقنا المشترك لمعظم اللقاءات النائب احمد ابوكريشه .وجميع عائله ابو كريشه بمحافظة سوهاج