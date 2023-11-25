قافلة علاجية متخصصة بقرية سمهود بأبوتشت

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن القافلة العلاجية الطبية المتخصصة بقرية سمهود التابعة لإدارة أبوتشت الصحية، وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٧ نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، أن القافلة العلاجية سوف تضم عيادات في تخصصات الأطفال، الباطنة ، النساء ، تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى صيدلية.

وذلك على يد فريق طبي متكامل، وفي إطار مبادرة ١٠٠ يوم صحة والتي تقدم الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بالمجان للمترددين على تلك القافلة.

وذلك بتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة وصول الخدمات الطبية لجميع القري بمراكز المحافظة، داعياً المواطنين للتوجه للقافلة والاستفادة من خدماتها المختلفة.