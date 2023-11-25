وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى التوافق بشأن إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال المؤتمر الاتحادي لحزبها حزب الخضر في مدينة كارلسروه إلى الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي بخصوص الإصلاح المزمع لسياسة اللجوء الأوروبية.

وقالت بيربوك اليوم السبت: "بدون نظام لن تكون هناك إنسانية"، مشيرة إلى أن حزب الخضر اضطلع بالمسؤولية داخل الحكومة ومن ذلك أيضا التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق محتمل في سياسة اللجوء.

وأضافت بيربوك أنها على قناعة "بأننا لا يجوز لنا أن نتنصل من هذه المسئولية".

وقبل أن تلقي بيربوك بكلمتها، كانت مندوبة شابة حذرت من حدوث المزيد من "العزلة" لأوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك كانت تعرضت داخل حزبها في الصيف الماضي لانتقادات قوية بسبب موافقتها على خطط لإصلاح سياسة اللجوء الأوروبي والتي تنطوي على العديد من الإجراءات المشددة من أجل الحد من قدوم الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى أوروبا. ومن المقرر تشديد التعامل بشكل ملحوظ مع الأشخاص القادمين من دول تندرج تحت تصنيف الأوطان الآمنة.

من جانبها، أدلت رئيسة الحزب ريكاردا لانج التي أُعِيْد انتخابها في منصبها أمس الجمعة بتصريحات مشابهة وقالت إن " العدو الأكبر للحل التوافقي هو الشخص الشعبوي"، وأكدت أن "الوقوف ضد اليمينيين المتطرفين هو واجب ديمقراطي"، وقالت إن هناك أيضا "انتخابا ديمقراطيا" مضيفة أن هذا لا يعني أن تكون معارضا للشعبوية وحسب بل أن توضح أيضا من تؤيده.