مدرب ألمانيا يكشف سر تراجع المنتخب طوال الفترة الماضية

تحدث يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا عن أسباب تراجع نتائج فريقه طوال الفترة الماضية عقب تلقيه الخسارة السادسة في 11 مباراة هذا العام أمام النمسا في مباراة ودية يوم الثلاثاء.

وخسرت ألمانيا، التي تستضيف بطولة كأس أوروبا 2024، بسادس هزائهما خلال 11 مباراة لعبتها في العام الحالي، ثم جاءت الهزيمة في أمام النمسا عقب 3 أيام من السقوط أمام تركيا 2/3

وقال ناجلسمان الذي تولى المهمة عقب إقالة هانزي فليك: نحن لا نلعب بحرية، لدينا قدر لا يصدق من العمل الذي يتعين علينا القيام به في كل مركز.

وأضاف: نحن بحاجة إلى قبول الوضع ولكن لا يمكننا أن نلعب دور الضحية، الفريق مجموعة تعمل بشكل جيد خلال التمارين، لكنها لا تنقل ذلك إلى أرض الملعب، نحن نفتقد بعض الثقة بالنفس، وهذا ليس مفاجئا عندما ترى الأشهر القليلة الماضية.

ولم يحقق المنتخب الالماني سوى 3 انتصارات على البيرو 2- صفر وفرنسا 2-1 والولايات المتحدة 3-1 في 2023، وهو أسوأ عام منذ 1964، مقابل 6 هزائم وتعادلين أمام أوكرانيا والمكسيك.