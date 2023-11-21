ريال مدريد يصرف النظر عن التعاقد مع مهاجم ألمانيا

يبحث ريال مدريد الإسباني عن مهاجم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رحل الدولي الفرنسي كريم بنزيما لاتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وصرفت إدارة الريال النظر عن التعاقد مع مهاجم منتخب ألمانيا ولايبزيج تيمو فيرنر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد لا يخطط للتعاقد مع المهاجم تيمو فيرنر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول بحث الملكي التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن سبب تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع المهاجم الألماني يعود للراتب الكبير الذي يحصل عليه من ناديه، والذي يبلغ عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد تيمو فيرنر مع لايبزيج الألماني في صيف 2026 المقبل، حيث نجح الفريق الألماني في التعاقد مع مهاجمه في 2022، بعقد لمدة 4 سنوات.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يجد معاناة كبيرة في الحصول على مهاجم، بعد رحيل كريم بنزيما عن صفوف الملكي مما يجعل هناك فراغ كبيرة في الخط الهجومي للميرينجي.