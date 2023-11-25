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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي : سنعود للقصف في قطاع غزة فور انتهاء التهدئة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتزي هاليفي، إن الجيش سيعاود قصف قطاع غزة فور انتهاء الهدنة، وذلك بهدف تفكيك حركة حماس.

 

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وادعى في تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس العبرية، مساء السبت، أن وقف إطلاق النار لم يكن ليحدث في غزة، لولا الضغوط التي مارسها الجيش الإسرائيلي.

 

وأشار إلى أن الجيش يستغل فترة التهدئة في التعلم وتجهيز القدرات، معقبًا: لدينا التزام بالقتال والمخاطرة بحياتنا حتى يتمكن المختطفون من العودة والعيش في منازلهم بأمان.

 

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين.

 

وذكر أن الأمر يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية»، موضحًا أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كل الأطراف لتمديد فترة الهدنة.

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