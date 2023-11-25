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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تواصل دخول شاحنات المساعدات إلى المناطق الشمالية بقطاع غزة

دخول المساعدات
دخول المساعدات

أذاعت قناة “القاهرة الإخبارية”، عدد من الصور ومقاطع الفيديو لدخول شاحنات المساعدات إلى المناطق الشمالية بقطاع غزة، وذلك بعد الاتفاق على الهدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

دخول شاحنات المساعدات إلى المناطق الشمالية بقطاع غزة

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حماس: الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات لقطاع غزة

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الخارجية الروسية: عمليات إجلاء الروس من غزة لم تكتمل بعد

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اختراق حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المقررة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن حزب الله اللبناني التزامه بها بالتبعية، وذلك حسبما أفادت به مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت. 

وأوضح أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الهدنة خرقت عبر طائرات مسيرة إسرائيلية جابت سماء جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع المقاومة الإسلامية بإطلاق صاروخ أرض جو لاستهداف الطائرة، ولكن يبدو أنها لم تصب الهدف. 

وأضاف أن هناك إطلاق نيران من قبل الجانب الإسرائيلي على عدد من المزارعين، ما أسفر عن إصابة سيارة في الجنوب اللبناني، والأنباء تفيد بأن هناك إطلاق نار على المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم لحصد الزيتون، بعدما مر الموسم دون قطفه.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إلى أن الجانب اللبناني يرى أن هناك انتهاكات إسرائيلية للهدنة، وقد توعد الجانب اللبناني من قبل بأن أي انتهاك للهدنة سيرد عليه بالمثل، وبالتالي هذا الأمر ينذر بتوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية.

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