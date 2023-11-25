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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع

غزة
غزة

 

أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم السبت ترحيبها بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما رحبت بوقف إطلاق النار على غزة التي تشهد قصفا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلي.

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وشددت الخارجية البولندية  في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت على أنها لا تزال تواصل بحزم المطالبة بموافقة إسرائيل على المغادرة الآمنة للمواطنين البولنديين من القطاع.

 

ورحبت في الوقت ذاته بإطلاق سراح أحد مواطنيها ضمن الأسرى المُفرج عنهم أمس من غزة.

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