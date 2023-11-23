أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يسجل 80.96 دولار للبرميل

عادت أسعار النفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 23-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 80.96 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.26 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 17 من الشهر الجاري.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8.7 ملايين برميل ليصل إلى 448.1 مليون برميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما صعد مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 750 ألف برميل ليبلغ 223.5 مليون برميل في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.02 مليون برميل ليصل إلى 111.3 مليون برميل.

وفي السياق ذاته، ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط في الولايات المتحدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 87% من الطاقة التشغيلية للمصافي.

وزادت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 259 ألف برميل يوميًّا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في بيان أمس الأربعاء إن أوبك+ أرجأ اجتماعه الوزاري إلى 30 نوفمبر بدلا من 26 منه، وذلك في تطور مفاجئ دون إبداء أسباب .

وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع أوبك+، الذي يضم إلى جانب السعودية وروسيا حلفاء وأعضاء آخرين في أوبك، مزيدا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك+.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن اجتماع أوبك+ يمكن أن يتأجل لفترة غير محددة، بعد أن عبرت السعودية عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين ، بحسب الاسواق العربية.

وتوقع المحللون قبل تأجيل الاجتماع أنه من المرجح أن يمدد تحالف أوبك+ أو حتى يزيد تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.

وانخفض أسعار النفط لكلا الخامين القياسيين برنت و غرب تكساس الوسيط الأميركي لأربعة أسابيع متتالية، فقد هبط خام برنت من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر تحت وطأة زيادة الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

وارتفع أسعار النفط لكل من الخامان برنت و غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة بلغت نحو 2% بعدما أبلغت 3 مصادر في أوبك+ رويترز أن التحالف، الذي يضم أوبك والمنتجين المتحالفين معها، سيدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما يجتمع في 26 نوفمبر.