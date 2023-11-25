منتجع الباتروس أكوا فيستا بالغردقة يحتفل بالعيد السنوى الخامس كأول منتجع رياضى بمصر و أفريقيا



أحتفل بالأمس منتجع الباتروس اكوا فيستا الغردقة بالعيد السنوى الخامس كأول منتجع رياضى بمصر وشمال افريقيا بالشراكة مع شركة ابولو سبورت السويدية و بحضور رئيس اللجنة الاوليميبية السويدية .

و تعد السياحة الرياضية واحدةً من أبرز أنواع السياحة التي تزدهر في العديد من الدول حول العالم ويمكن لهذه السياحة أن توفر رافدًا كبيرًا للاقتصاد المحلي كما أنها تؤدي إلى اكتساب الكثير من الخبرات الثقافية حول الشعوب والمجتمعات الأخرى في العالم ومن ثم كان لدولة المصرية اهتمام كبير بدعم تلك السياحة وعلى الأخص لما لها من مميزات عديدة في زيادة النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل جديد بشكل مباشر وغير مباشر ..

وفي هذا السياق أكد محمد عيد سليمان مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق إن المجموعة تستهدف من افتتاح مشاريع استثمارية جديدة لها و انتعاش السياحة وزيادة العملة الأجنبية لمصر وزيادة أعداد السياح ومن هنا كانت تعليمات رجل الأعمال كامل أبو علي بتسخير كل الدعم الكامل لإنشاء ملاعب للعبة الجديدة بيكل بول Pickleball وأيضا ملاعب البادل وتراك ٤٠٠ متر بالإضافة إلى أول حمام سباحة أوليمبي في الغردقة، وأكبر نادي صحي رياضي في الغردقة، بالإضافة إلى ملاعب التنس وحمامات سباحة مخصصة للرياضيين كل هذا وضعه داخل اكوا فيستا احد منتجعات مجموعة الباتروس ويعد أول منتجع رياضي في مصر وشمال افريقيا يستقطب جانب جديد للسياحة في مصر مما يتمتع به من أجواء رياضية للأبطال والرياضيين حول العالم.

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