وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في صفقة التبادل إلى سجن عوفر

أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم في صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية.

بيان عاجل من القاهرة الإخبارية بخصوص الأسرى

وعلق حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على كيفية إعداد قوائم بأسماء الأسرى وما هي الشروط وآليات التسليم؟، إنه قد تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء، وهذه الصفقة كانت جزئية، حيث تم وضع شرط إطلاق سراح لنساء والأطفال الأقل من 19 عاما.

وأضاف “عصفور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن هيئة شئون الأسرى لديها إحصائية بكافة أسماء الأسرى الفلسطينيين بأعمارهم وعدد سنوات أسرهم، لافتًا إلى أن المواصفات يضعها كل طرف ويتم تبادلها عبر القناة المصرية القطرية للتفاهم على الصيغة النهائية.

وتابع، أن ما حدث البارحة كان بسبب تأخير بآليات الاتفاق والتسليم لأنها جزء أمني بالصفقة ولا يجب الإخلال به، لافتًا إلى أن من لديه الأسرى الأجانب يجب عليه مراعاة تلك الشروط الأمنية ووضع ذلك الجزء بالحسبان عند التبادل.

بيان عاجل من القاهرة الإخبارية بخصوص ملف الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية

خرجت جموع الشعب الفسلطيني للترحيب بالأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

ورغم وضع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، قيود على الأسرى وعائلاتهم وألزمتهم بعد إظهار أي معالم للفرح علانية، إلا أن طبيعتهم رفضت الانصياع لتلك القيود.

وعمت الفرحة العديد من المدن الفلسطينية ترحيبا بالعائدين، ورصدت كاميرا الغد الاستقبال الحافل للأسيرات والأطفال المحريين.

واستقبلت الحشود بمدن الضفة الغربية الأسرى، ففي نابلس خرجت المسيرات لاستقبال المحررين، رافعين أعلام فلسطين موجهين الشكر إلى غزة لصموها وجهودها في الإفراج عن الأسرىن حيث رفع الكثيرين أعلام حركة حماس، ورفع آخرين لافتات كتب عليها.

شكرا غزة.

وفي بيت لحم، احتفل جموع الفلسطينيين بوصول الأسيرات، ومن بينهن المحررة فاطمة شاهين التي وصلت إلى منزلها عبر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أقلتها من سجن عوفر.