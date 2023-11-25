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عاجل.. هيئة الأسرى ليس لديها أى معلومات عن هوية المحررين الفلسطينيين وصول الدفعة الثانية من المحتجزين في صفقة التبادل إلى سجن عوفر
السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في محيط سجن عوفر

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 

أ صيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال قمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين في محيط سجن عوفر.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اكتشاف نفق بالقُرب من مستشفى الشفاء (شاهد)

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"الصحة الفلسطينية": جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء بغزة

وحلقت مسيرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاعات عالية لفترة وجيزة في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

و تجدد إطلاق النار على فلسطينيين شرقي بلدة خزاعة في خان يونس لمنعهم من العودة إلى منازلهم.

وسقط شهيدان وعدد من الإصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نازحين حاولوا العودة لمنازلهم في مدينة غزة.

وقال موقع والا العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ استخدام تدابير منها الغاز المسيل لتفريق الفلسطينيين الذين يحاولون العودة لمنازلهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبدأ الفلسطينيون الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة في العودة إلى منازلهم، تزامنًا مع بدء سريان الهدنة، منذ صباح أمس الجمعة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم السبت ترحيبها بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما رحبت بوقف إطلاق النار على غزة التي تشهد قصفا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الخارجية البولندية  في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت على أنها لا تزال تواصل بحزم المطالبة بموافقة إسرائيل على المغادرة الآمنة للمواطنين البولنديين من القطاع.

ورحبت في الوقت ذاته بإطلاق سراح أحد مواطنيها ضمن الأسرى المُفرج عنهم أمس من غزة.

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