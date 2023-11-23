"الصحة الفلسطينية": جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى، واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة، يتحملان المسؤولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة، وقررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية .

قبل سريان الهدنة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل ومساجد في غزة:

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بقصف مناطق متفرقة في غزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك لليوم الثامن والأربعين على التوالي للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

واستشهد عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل عدة في مخيم جباليا شمالي القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل آل سالم، بالقرب من مسجد عماد عقل، في معسكر جباليا، ومنزل آل حمد في شارع الهوجاء، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

أما في جنوب مدينة غزة، فقد نفذت طائرات إسرائيلية غارة على منزل لعائلة الحساينة في منطقة الصبرة أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى.

واُستشهد 3 فلسطينيين وعدد كبير من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يعود لآل الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو الروس في محيط مسجد البشير في الحكر بدير البلح، كما اُستشهد المصور الصحفي محمد عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات وسط القطاع.

وشرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل، كما أسفرت عن تدمير مسجد الرضوان.

وقصفت قوات الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة أبو مسامح المكونة من 3 طوابق في بلدة بني سهيلا في مدينة خانيونس، واستهدفت طائرات مدفعية الاحتلال مقر بلدية القرارة شمال خانيونس، إضافة إلى جميع المناطق الحدودية شرق المحافظة.

وقصفت مبنى الجمعية الخيرية خلف مستشفى الكويت غرب رفح، ومنزلًا في حي البراهمة ما أسفر عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الرحمة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

ويسود الترقب بدء سريان الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها أمس الأربعاء بين إسرائيل وحركة حماس وينتظر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بعد جهود الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14532 شهيًدا بينهم أكثر من 6000 طفل، و4000 امرأة، ليصبح نحو 69% من الشهداء من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 35000 حالة، وأكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي إن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغت أكثر من 1384 مجزرة، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7000 شخص، بينهم أكثر من 4700 طفلٍ وامرأة.