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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك بزيه الأساسي أمام أبوسليم في بطولة الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

عقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك بزيه الأساسي أمام أبوسليم في بطولة الكونفدرالية

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رسالة معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل لقاء أبو سليم بالكونفدرالية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.
وسيرتدي فريق أبوسليم الليبي زيه باللون الأزرق الكامل" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الليبي على 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات ، بالإضافة إلى ممثلي الفريق الليبي وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء.

 

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم 

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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