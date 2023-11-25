رسالة معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل لقاء أبو سليم بالكونفدرالية

طالب معتمد جمال المدير الفني للزمالك من لاعبيه أن تكون بداية الفريق غدا" الأحد" أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية قوية وتحقيق طموحات الجماهير بالفوز والأداء الجيد.

وقال معتمد جمال: يجب أن تكون البداية قوية واللاعبون يدركون ذلك، ولا يوجد مجال لتقديم الهدايا للمنافسين في الفترة الحالية، والجميع سيبذل قصارى جهده في مباراة الغد.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.