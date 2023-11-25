السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إبداعات غنائية للتراث على مسرح الجمهورية في هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي وذلك فى الثامنة مساء الاحد 26 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

 

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها موشح فى حال الافراح لـ كمال الخلعى ، فلسطين لـ محمد عبد الوهاب ، اوعدك لـ محمد سلطان ، يابو ضحكة جنان لـ فريد الاطرش، يا حلو صبح لـ محمد الموجى ، تلات سلامات لـ محمود الشريف ، بالسلام لـ محمد الموجى  وغيرها.. أداء احمد صبرى  ، مازن دراز ، محى صلاح ، ياسر سليمان ، أنغام مصطفى ، رضوى سعيد ، نهى حافظ ، أسماء كمال.

 

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

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