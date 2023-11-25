السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

بالفيديو.. النائب حازم الجندي يوجه رسالة للمواطنين من مؤتمر عبد السند يمامة بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد النائب الوفد حازم الجندي، أن من أهم القضايا التي سوف يتبناها الدكتور عبد السند رئيس حزب الوفد والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، التعليم والاقتصاد، والمحور التشريعي، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي لعبد السند يخاطب الشباب.

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أهالي الغربية يستعدون لاستقبال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

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لافتات الدعاية للدكتور عبد السند يمامة فى شوارع مدينة الفيوم وإبشواى وطامية

وعن أهمية مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، دعا النائب الوفد حازم الجندي، جميع المواطنين بمختلف فئاتهم للمشاركة في العملية الانتخابية للتعبير عن رأيهم، مؤكدا أنه ليس هناك وقت للسلبية.

وأضاف، أنه على جميع المواطنين المشاركة في اختيار رئيس مصر، لأنه رأيهم مهم، لافتا إلى أنه يجب على جميع الأهالي التحدث مع جيرانهم ممن لا يرغبون في المشاركة في الإدلاء بأصواتهم وحثهم على المشاركة.

وأوضح النائب الوفد حازم الجندي، أنه تم التجهيز لمؤتمر الدكتور عبد السند يمامة عندما أعلن ترشحه، من أجل أن يكون المؤتمر في أحسن صورة على مستوى المجتمع الغرباوي بصفة عامة والوفد بصفة خاصة، مضيفا، أنه سوف يتكون الحضور من أهالي الغربية وعدد من النواب وقادة حزب الوفد.

 

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