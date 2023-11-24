لافتات الدعاية للدكتور عبد السند يمامة فى شوارع مدينة الفيوم وإبشواى وطامية

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم ولجان مركزى ابشواى وطامية بنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية ورمزه «النخلة» فى شوارع مدينة الفيوم ومركزى ابشواى وطامية، وذلك بإشراف الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة للحزب بالفيوم وعضو الهيئة العليا وإبراهيم عبد الباقى صالح السكرتير العام للحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا.

تم نشر لافتات الدعاية الانتخابية لمرشح الوفد فى انتخابات الرئاسة فى شوارع مدينة الفيوم وميدان السواقى. وقامت لجنة الحزب فى مركز طامية برئاسة الدكتور ربيع السيسى رئيس لجنة الوفد بالمركز ومحمد بحيرى السكرتير العام للجنة بنشر لافتات الدعاية فى الشوارع الرئيسية فى مدينة طامية. كما قامت لجنة الوفد فى مركز ابشواى برئاسة مصطفى جبيلى بنشر لافتات الدعاية فى شارع الجمهورية اكبر شوارع المدينة وفى الشوارع الجانبية.

وكانت لجنة الوفد بمركزسنورس برئاسة عبدالله حمد قد قامت بنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة فى الفيوم فى الشوارع الرئيسية وبجوار المقرات الانتخابية وفى مداخل المدينة من الناحية البحرية والغربية والشرقية وايضا على مدخل الطريق السياحى على الطريق السريع.

وفى وقت سابق عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب بحضور إبراهيم عبد الباقى صالح سكرتير عام اللجنة وعضو الهيئة العليا للوفد، وذلك لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة والتى يخوضها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التحرك فى المرحلة القادمة خاصة وان الفيوم تضم اكثر من 630 لجنة انتخابية موزعة فى 6 مراكز ادارية بالإضافة الى مدينة الفيوم.

أكد الحاضرون على أهمية الدعاية الانتخابية بين المواطنين والتحرك بشكل فردى وجماعى للدعوة إلى انتخاب مرشح الوفد مشيرين الى الاستفادة من تاريخ الحزب الذى يربو على مائة عام وانه من اقدم الاحزاب فى مصر والعالم.

وطالب الحاضرون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لحث المواطنين على النزول لصناديق الاقتراع وانتخاب مرشح حزب الوفد مع عرض البرنامج الانتخابى لرئيس الوفد كمرشح رئاسى وهو البرنامج الذى يتضمن حلولا ومقترحات لكل المشاكل التى تعانى منه مصر حاليًا.

حضر الاجتماع كل من أمانى الشريف نائب رئيس لجنة الوفد بالفيوم والدكتور ربيع السيسى رئيس لجنة الوفد فى مركز طامية وعبد الله حمد رئيس لجنة الوفد بمركز سنورس واحمد عبد الهادى رئيس لجنة الوفد بمركز اطسا والدكتورة حنان خليل رئيس لجنة المرأة ومن قيادات الوفد بالفيوم محمد بحيرى وميشيل ميلاد السكرتارية المساعدين للجنة وخالد كامل ومحمد فيتورى.