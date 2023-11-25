السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحضور وزير الشباب والرياضة

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

بوابة الوفد الإلكترونية

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتضمن قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الإستشارية للمشروعات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة ورفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت الشبابية التابعة لها ، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلاً من اللواء دكتور إسماعيل مـحمد كمال
مدير الكلية الفنية العسكرية والدكتور مصطفى عبد الحميد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .
 

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وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد فيها أن توقيع البروتوكول يأتى إمتداداً لدور القوات المسلحة
فى خدمة المجتمع من خلال تعاون الكلية مع العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة لتقديم الإستشارات الفنية والتقنية فى المجالات العملية والهندسية .

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع القوات المسلحة فى العديد من المجالات مشيراً إلى أهمية البروتوكول فى تعزيز اللإستفادة من الإمكانيات العلمية والهندسية للكلية الفنية العسكرية
وما تضمه من كوادر وخبرات رائدة فى مختلف التخصصات .

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