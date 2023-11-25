السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للطفولة والأمومة يشيد بمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية

الدكتورة نيفين عثمان
الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة

أشادت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية التى أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم وذلك انطلاقاً من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم، فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

txt

القومي للطفولة والأمومة يزور مستشفى الشرطة بالعجوزة بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل

txt

نيفين عثمان: القومي للطفولة والأمومة داعم كبير لحقوق الأطفال فى مصر

وقالت إن المبادرة جاءت في وقت مهم بتعزيز مشاركات الشباب في دعم الإنسانية بكل الصور وذلك  لنبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات.

 

تأتي هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحيات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعياً لترسيخ القواعد البناءة في وجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

 

كما يحرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

 

وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

مواد متعلقة

احتفالًا باليوم العالمي للطفل.. السيسي يوقع قانون إعادة تنظيم القومي للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة ينظم ورشة عمل حول التغيرات المناخية بأسيوط

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون “المجلس القومي للطفولة والأمومة”

البرلمان يوافق على اقتراح نائبة الوفد بتعديل على المادة 3 "للمجلس القومي للطفولة والأمومة"

تضامن النواب توافق مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يشكر رحاب الفخراني لمشاركتها في مبادرة "دوي"
الجريدة الورقية