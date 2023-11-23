القومي للطفولة والأمومة يزور مستشفى الشرطة بالعجوزة بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل

كلفت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وفداً من المجلس بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة، وذلك في إطار مبادرة وزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان" عن فتح مستشفياتها على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال أبناء المدنيين وصرف العقاقير الطبية "حال الاحتياج لها" بالمجان لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من " 20 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام من الساعة ( 5-8 مساءا ) "، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للطفل والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة

وأعربت أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن امتنانها لهذه المبادرة الإنسانية والتى تؤكد على حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الطفل، ومشاركتها الفعالة لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع و فى إطار مسئوليتها الاجتماعية، بالإضافة إلى دورها نحو الخدمات الأمنية.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية - قطاع حقوق الإنسان لما يقدمونه من دعم لإنفاذ حقوق الطفل و في كافة المجالات ، كما أن وزارة الداخلية تعتبر شريكا أساسيا فى منظومة حماية الطفل التى تقدمها خط نجد الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة بالمحافظات مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الأطفال والعمل على تيسير مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة لكافة المواطنين.

وقد لاقت هذه المبادرة إقبالا كبيراً منذ الإعلان عنها، وكذلك الأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة والمزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة والتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات والرعاية الطبية المتميزة تحت إشراف نخبة من الأطباء في جميع التخصصات وطاقم التمريض المدرب علي أعلي مستوي لتقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع المرضى خاصة الأطفال .

ضم وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة د/ سمير أبوريا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالمجلس ، ود/ سامية دسوقى عيد مديرعام النشر ، حيث التقى السيد اللواء محمد عطية مساعد رئيس قطاع المنطقة المركزية للخدمات الطبية ممثلى الجهات المشاركة نائبا عن اللواء دكتور سعيد النجار مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية حيث استعرض سيادته الجهود التى يقدمها القطاع الطبى فى مختلف التخصصات وبصفة خاصة للأطفال ذوى الإعاقة مؤكداً أن القطاع الطبى بالوزارة يشارك فى المشروع الطبى للأجهزة التعويضية بدعم من السيد وزير الداخلية لتوفير كافة الأجهزة التعويضية لكل من يحتاجها بصورة فورية وبأحدث الأنواع .