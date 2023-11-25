محسن منصور يستعد لتقديم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وصل منذ قليل، الفنان محسن منصور إلى مدينة شرم الشيخ، وكان باستقباله الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح اليوم السبت.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، ويقدم الحفل بثلاث لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية.

كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان "ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي، وإشراف فني نادر عباسي، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضًا مسرحيًّا تتضمن 8 عروض تعرض للمرة الأولى.

افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي:

تنطلق في الثامنة مساء اليوم، السبت، الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تستمر فعالياته حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.