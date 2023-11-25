فاقوس المركزي يُجرى جراحة فكين معقدة لطفل ٣سنوات

بعد تعرضه لهجوم من كلب ضال..

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى فاقوس المركزي، جراحة وجه وفكين دقيقة وذات مهارة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لتثبيت كسور متعددة بالفك السفلي، إثر تعرضه للعقر من إحدى الكلاب الضالة والذي كاد أن يودي بحياته، مما أدى إلى إصابته بتهتك بعظام الفك السفلي والأنسجة من الجهتين، وكسور متعددة بالفك.

قاد الفريق الطبي الدكتور محمد سعد رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والوجه والفكين بالمستشفى، وبمشاركة كل من: الدكتور عبدالرحمن حسين أخصائي التخدير، والدكتور حسام فايز أخصائي التخدير، وتحت إشراف الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن العملية الجراحية تمت بنجاح، وتم تثبيت الكسور بجهاز تثبيت خارجي بأسلاك معدنية، وذلك تحت تأثير التخدير الكلي، والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء المختصين بالمستشفى.

وأشار إلى أنه فور وصول الطفل للمستشفى، تم توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن، وإعطاؤه الجرعات اللازمة من المصل واللقاح الخاص بعقر الحيوان، وعمل الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة، ومن ثم إجراء العملية الجراحية لتثبيت هذه الكسور، مقدماً الشكر لمدير عام طب الأسنان، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض وفنيين معمل الأسنان، ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

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